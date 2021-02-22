Взрыв в жилом доме на Ботанике: пострадали двое детей и женщина (ФОТО)

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Инцидент произошёл этим вечером в доме на улице Индепенденцей, 12/1. В результате взрыва на общей кухне были повреждены окна и двери с первого по пятый этажи.

По предварительным данным, пострадали женщина и двое детей – в возрасте года и 10 лет. Их доставили в Муниципальную детскую клиническую больницу имени Валентина Игнатенко в удовлетворительном состоянии.

На месте работают специализированные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

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