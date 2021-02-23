Взрыв на Ботанике: выдвинута первая версия случившегося

0

Специалисты предполагают, что причиной инцидента стало нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Эксперты продолжают работать на месте ЧП.

Напомним, что взрыв произошел вечером 22 февраля на общей кухне, расположенной на втором этаже общежития. Пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Дети в возрасте года и 10 лет получили легкие травмы, а шестнадцатилетний подросток – ожоги I, II и III степеней рук, груди и лица. Увечья получила и женщина. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Погибших нет.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.