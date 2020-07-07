Взрыв на Ботанике: полиция рассматривает версию самоубийства (ФОТО)

Взрыв на Ботанике: полиция рассматривает версию самоубийства (ФОТО)

Стали известны новые подробности взрыва во дворе жилого дома на Ботанике, в результате которого скончался один человек и были ранены еще двое. 

По предварительной версии, взрыв произвел 40-летний мужчина. Он работал водителем в Центре матери и ребенка. Соседи предполагают, что причиной могли стать семейные проблемы.

Очевидцы утверждают, что перед тем, как подорвать снаряд, он сказал окружающим: “Отойдите в сторону!”, пишет deschide.md. Один из раненых в результате взрыва пытался оказать помощь мужчине, но тщетно.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: Аргументы и факты в Молдове

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