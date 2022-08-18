Взрыв котла в Оргеевском районе: владелец жилья госпитализирован с ожогами

0

Инцидент произошёл накануне в селе Требужены.

В службу 112 обратилась жена пострадавшего. Она рассказала, что 43-летний супруг проводил ремонтные работы в подвальном помещении, где работал котёл на дровах. В какой-то момент произошёл взрыв. Мужчину, получившего ожоги около 50% поверхности тела, доставили в районную больницу, пишет echipa.md.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что рядом с котлом находилась ёмкость с бензином. Вероятно, это и привело к взрыву.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.