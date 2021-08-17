Взрыв газового баллона в Кантемире: пострадавшего мужчину доставили в Кишинёв

Взрыв газового баллона в Кантемире: пострадавшего мужчину доставили в Кишинёв

Вертолёт SMURD доставил сегодня в Кишинёв мужчину, получившего многочисленные ожоги в результате взрыва газового баллона. Инцидент произошёл сегодня после обеда в Кантемире. 

По предварительной информации, 57-летний мужчина находился дома, когда, по неизвестным пока причинам, произошёл взрыв. Пострадавшего доставили в одну из столичных клиник, пишет deschide.md.

Обстоятельства ЧП выясняются.

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