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О газопроводе-пневмопочте и «Бухаресте» на Скулянке

Б. Цырдя, депутат парламента от ПСРМ (Майе Санду): «Обвинить бездоказательно собственную страну в страшной трагедии XXI века (взрыв в порту Бейрута) может либо полный неадекват, либо законченный циник».

Который, скрепя зубами и упираясь, хочет в президенты.

А. Канду, председатель партии Pro Moldova: «Мы разработали план действий, который, по нашему мнению, правительство может реализовать в течение 15 дней, а также внесли более продуманные предложения, чтобы избежать таких серьёзных ситуаций в будущем (в сельском хозяйстве)».

А вызов шамана для привлечения дождей в этом плане не предусмотрели?

Л. Орбан, премьер-министр Румынии: «У меня есть хорошие новости… Этот проект (газопровод Яссы – Унгены – Кишинёв) готов».

И теперь в отсутствие газа его можно использовать как пневмопочту – например для переброски контрабандных сигарет.

А. Жиздан, депутат парламента от ДПМ: «Оргеев, будучи проевропейским, унионистским районом, поддерживает партию, лидер которой осуждён в суде первой инстанции за кражу миллиарда».

Увы, сейчас отсутствие принципов называют прагматизмом.

А. Лаврик, эксперт по вопросам геополитики, преподаватель университета: «…именно во время правления партий, которые назывались проевропейскими, прозападными, проевропейской интеграции, произошла кража миллиарда. По этой причине Республика Молдова потеряла доверие. Теперь мы должны восстановить это доверие».

Хорошая логика. Но чтобы восстановить доверие, за эти партии голосовать не стоит.

В. Неделя, муниципальный советник от ДПМ (о переименовании парка Alunelul в парк București): «Уважаемые коллеги, я – с Боюкан. Какой alunelul (лесной орех) вы нашли там? Только – парк București!

А где вы там нашли дворец Котрочень? Тем не менее примэрии 6-го сектора Бухареста, конечно, спасибо за помощь в реконструкции.