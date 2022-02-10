Взрыв цен в Молдове: подорожало всё

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Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены выросли за последний год на 16,56%. Продукты питания подорожали на 21,05%, непродовольственные товары – на 13,37%, а предоставляемые населению услуги – на 14,8%.

Средние потребительские цены в январе 2022 года выросли на 2,77% по сравнению с декабрём 2021 года. Продовольствие подорожало на 3,65%, непродовольственные товары – на 1,79%, услуги – на 2,96%.

Так, овощи в январе стали дороже на 16,9% (в том числе капуста подорожала на 40,3%, огурцы – на 26,3%, корнеплоды – на 16,6%, томаты – на 13,6%, лук – на 10,8%, грибы – на 5,1%, чеснок – на 2,6%), фрукты – на 7,2%, картофель – на 6,5%, сухари и бублики – на 3,8%, пшеничная и кукурузная мука – на 3,5% и 2,7% соответственно, печенье и пряники – на 3%, яйца – на 2,7%, сахар – на 2%, крупы – на 1,9%, хлеб – на 1,7%, мясо, мясные изделия и консервы – на 1,6% (в том числе говядина – на 4%, свинина – на 2,5%, мясо птицы – на 1,2%).

Топливо подорожало на 7,7% (в том числе солярка – на 9,1%, бензин – на 7,3%). Уголь стал на 6,7% дороже, дрова – на 3%, стройматериалы – на 2,3%, бытовая техника – на 2,1%, сигареты – на 1,9%.

Предоставляемые населению услуги подорожали в январе на 2,96%, в том числе газ – на 27,2%, проезд в такси – на 8,3%, ремонт мебели – на 7,9%, ремонт обуви – на 6,8%, ремонт техники – на 4,8, вывоз мусора – на 3,5%, стоматологические услуги – на 2,8%.

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