“Взрыв” цен в Молдове: хлеб и овощи подорожали за месяц на 10%, топливо – на 9%

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Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в феврале 2022 года выросли по сравнению с февралём 2021 года на 18,52%, в том числе на продукты питания на 23,32%, непродовольственные товары – на 14,92% и услуги – на 16,97%. По сравнению с январём 2022 года рост составил 2,07%. Продукты питания подорожали на 2,81%, непродовольственные товары – на 2,17%, а предоставляемые населению услуги – на 0,88%.

Так, за месяц хлеб из ржаной муки подорожал на 10,2%, овощи – на 10% (в том числе помидоры – на 23,0 %, огурцы – на 13,8 %, капуста – на 10,0 %, корнеплоды – на 6,1%, чеснок – на 3,5%), картофель – на 5,1%, хлеб из пшеничной муки – на 4,2%, мука кукурузная и пшеничная – на 3,2% и 2,6% соответственно, свежие фрукты – на 2,9% (в том числе виноград – на 13,7%, косточковые – на 4,7%, экзотические фрукты – на 2,0%), молоко и молочные продукты – на 2,2% (в том числе кисломолочные продукты – на 2,8%, сливки и взбитые сливки – на 2,6%, творог – на 2,3%, брынза – на 2,2%, полуобезжиренное и цельное молоко – на 1,7% и 1,2% соответственно), мясо, мясные полуфабрикаты и консервы – на 1,6% (в том числе говядина – на 4,2%, птица – на 2,0%, свинина – на 1,3%). В то же время произошло снижение цен на куриные яйца – на 3,7%.

Что касается непродовольственных товаров, больше всего подорожали: топливо – на 8,8% (в том числе дизельное топливо – на 9,9%, бензин – на 8,5%), уголь – на 6,1%, растения и цветы – на 5,4 %, дрова – на 3,2 %, мебель – на 2,7 %, медикаменты и стройматериалы – на 1,7 %, бытовая техника – на 1,6 %.

Услуги такси выросли в цене за месяц на 4,3%, общественного питания – на 3,9%, ремонта жилья – на 2,7%.

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