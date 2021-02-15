Взломали склад и сняли колёса с машины: задержаны двое (ВИДЕО)

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Двое жителей Кишинёва были задержаны сотрудниками инспектората полиции Рышкановки за кражу.

В начале января в полицию обратился владелец склада и сообщил, что с его автомобиля Mercedes сняли все колёса. Также пропали аккумулятор и телефон.

Как выяснилось, подозреваемые проникли на склад, повредив дверной замок. Накануне владелец оставил в помещении машину, а утром обнаружил следы преступления.

Злоумышленники были задержаны. Мужчины признались в содеянном, похищенное вернули владельцу.

За совершённое деяние нарушителям грозит штраф от 32 500 леев до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы сроком до 4 лет.

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