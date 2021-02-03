Взятка в 400 евро может обернуться для жителя Сынжерей тюрьмой

Взятка в 400 евро может обернуться для жителя Сынжерей тюрьмой

Сотрудники Национального антикоррупционного центра арестовали жителя Сынжерей по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Согласно материалам дела, задержанный пообещал молодому человеку за деньги помочь избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. 

По словам осведомителя, подозреваемый убедил его, что сможет повлиять на сотрудников инспектората полиции Бельц, чтобы уголовное дело было закрыто, а конфискованный автомобиль – возвращён. За свою “услугу” подозреваемый попросил 400 евро, сообщает пресс-служба НАЦ.

Операция по задержанию проводилась в момент получения взятки у здания примарии села Хечул Ноу Сынжерейского района. Подозреваемый был помещён в изолятор НАЦ на 72 часа.

По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до 6 лет лишения свободы или крупный штраф.

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