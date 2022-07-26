Взятка в 1500 евро может обернуться для жителя Кишинёва тюрьмой

Взятка в 1500 евро может обернуться для жителя Кишинёва тюрьмой

Офицеры НАЦ задержали жителя столицы, подозреваемого в извлечении выгоды из влияния. Согласно материалам дела, он вымогательством получил 1500 евро, пообещав взамен повлиять на ход уголовного дела. 

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра (НАЦ), подозреваемый пообещал осведомителю помочь избежать уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мужчина сказал, что у него есть “связи” в инспекторате полиции Яловен и в прокуратуре. За свою “услугу” он потребовал 1500 евро. Однако проблема осведомителя не была решена, а в возврате денег ему было отказано, поэтому он сообщил об инциденте органам правопорядка.

По факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали на 72 часа. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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