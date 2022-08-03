Взятка на полмиллиона: дело полицейского и его сообщников направлено в суд

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Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением сотрудника ИП Ботаники и его сообщников.

В мае этого года были задержаны трое человек, подозреваемых в коррупции в особо крупных размерах. Сообщники получили полмиллиона леев за закрытие дела гражданина, задержанного за торговлю наркотическими веществами.

По инициативе антикоррупционной прокуратуры было конфисковано транспортное средство, принадлежащее одному из обвиняемых. Также был наложен арест на денежные средства, обнаруженные в ходе обыска в доме одного из фигурантов дела.

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