Взятка на полмиллиона: дело полицейского и его сообщников направлено в суд

Взятка на полмиллиона: дело полицейского и его сообщников направлено в суд

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением сотрудника ИП Ботаники и его сообщников.

В мае этого года были задержаны трое человек, подозреваемых в коррупции в особо крупных размерах. Сообщники получили полмиллиона леев за закрытие дела гражданина, задержанного за торговлю наркотическими веществами.

По инициативе антикоррупционной прокуратуры было конфисковано транспортное средство, принадлежащее одному из обвиняемых. Также был наложен арест на денежные средства, обнаруженные в ходе обыска в доме одного из фигурантов дела.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md