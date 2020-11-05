Взятие заложников в Аненах: Войку представил детали (ВИДЕО)

Взятие заложников в Аненах: Войку представил детали (ВИДЕО)

Министр внутренних дел Павел Войку представил на сегодняшнем заседании правительства детали об утреннем инциденте в Новых Аненах, где мужчина взял в заложники четырёх детей в возрасте от 4 до 14 лет и ранил в область шеи взрослого человека. 

По словам министра, у злоумышленника ранее уже были проблемы с законом – сегодня он должен был находиться в здании суда сектора Ботаника, где должно было рассматриваться дело, в котором он фигурирует. Что касается сегодняшнего инцидента, когда на место прибыли правоохранители, двое несовершеннолетних к тому времени уже были отпущены, а одного из детей он удерживал с ножом.

– Благодаря вмешательству психологов, врачей и моих коллег удалось успешно изолировать преступника и избежать тяжёлых последствий. Психологи продолжают работать с детьми. У них психологическая травма, но они находятся вне опасности. Сотрудникам полиции, которые получили ранения, оказали медицинскую помощь, их жизни также ничего не угрожает, – уточнил Войку. 

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