Взят с поличным: в столице задержали уличного вора

Взят с поличным: в столице задержали уличного вора

Сотрудники полиции задержали с поличным 41-летнего мужчину, когда он пытался украсть у женщины сумку, в которой находились кошелёк и документы.  

Подозреваемого арестовали на 30 дней. Правоохранители выяснили, что он находился в розыске по подозрению в совершении аналогичных преступлений.

Мужчине грозит штраф в размере до 42 500 леев, до 240 часов исправительных работ или до 2 лет лишения свободы.

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