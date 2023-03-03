Взят с поличным: в столице задержали уличного вора

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Сотрудники полиции задержали с поличным 41-летнего мужчину, когда он пытался украсть у женщины сумку, в которой находились кошелёк и документы.

Подозреваемого арестовали на 30 дней. Правоохранители выяснили, что он находился в розыске по подозрению в совершении аналогичных преступлений.

Мужчине грозит штраф в размере до 42 500 леев, до 240 часов исправительных работ или до 2 лет лишения свободы.

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