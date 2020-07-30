Взят с поличным: следователя из Рышкан задержали за взятку в 5 тысяч евро

Взят с поличным: следователя из Рышкан задержали за взятку в 5 тысяч евро

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы внутренней безопасности и антикоррупции задержали вчера вечером офицера уголовного розыска инспектората полиции Рышканского района.

По данным пресс-службы прокуратуры, операция по задержанию состоялась на трассе вблизи села Зэикань. Сотрудника МВД взяли с поличным при получении взятки в размере 5 тысяч евро. Взамен полицейский должен был повлиять на уголовный процесс, инициированный по факту грабежа и вождения транспортного средства в нетрезвом виде.

Офицера поместили под предварительный арест сразу после задержания. За пассивную коррупцию ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с назначением штрафа в размере до 400 тысяч леев и лишением права занимать государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

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