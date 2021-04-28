Взялся за старое: рецидивист попался на краже велосипеда

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Оперативники задержали подозреваемого в преступлении “по горячим следам”. Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, 21-летний молодой человек причастен к совершению ряда аналогичных преступлений.

Ранее неоднократно судимый гражданин освободился из мест лишения свободы в феврале этого года. За несколько месяцев успел совершить три кражи. Ночью проникал в подъезды многоквартирных домов и похищал велосипеды, которые граждане оставляли на лестничных площадках. Сбывал транспорт прохожим на улице.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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