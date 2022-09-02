Взялся за старое: торговцу наркотиками могут заменить условный срок на реальный

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам отправила на скамью подсудимых 42-летнего жителя Калараша, подозреваемого в торговле наркотиками.

Стоит отметить, что подозреваемый был осужден в 2020 году за совершение подобного преступления и получил условный срок, то есть до сих пор он находился на свободе. Прокуроры намерены потребовать в суде включить в приговор наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Примечательно также, что в 2017 году за незаконный оборот наркотиков мужчина привлекался к уголовной ответственности, не связанной с лишением свободы. Тогда ему назначили 100 часов общественных работ.

Уголовное дело было направлено в суд Страшен.

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