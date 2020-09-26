Взялся за старое: рецидивист попался на очередной краже

Взялся за старое: рецидивист попался на очередной краже

О краже вещей и продуктов заявил в милицию 65-летний житель Рыбницкого района. Сельчанин пояснил, что, вернувшись с рыбалки, обнаружил в летней кухне разбитое окно.

На столе не оказалось радиоприёмника, а в холодильнике – продуктов. Из дома также пропали инструменты, пишет mvdpmr.org.

Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался 37-летний ранее судимый житель этого же села. Мужчина недавно вышел из тюрьмы.

По факту кражи проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.

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