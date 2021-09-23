Взялся за старое: рецидивист попался на хулиганстве (ВИДЕО)

0

Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Унгенского района, подозреваемого в хулиганстве.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 22 августа на пересечении улиц А. Хаждэу и В. Александри в секторе Рышкановка. Между подозреваемым и 25-летним мужчиной вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Во время допроса он признал свою вину. Примечательно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и был освобождён из тюрьмы в 2020 году.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.