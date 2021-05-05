Взялись за старое: в столице задержали грабителей-рецидивистов

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Сотрудники инспектората полиции Чекан поймали двух ранее судимых мужчин, совершивших очередное правонарушение.



20 марта в полицию обратился 49-летний мужчина и сообщил, что на улице его ограбили двое неизвестных. Они отобрали у прохожего мобильный телефон стоимостью 3 000 леев. Во втором случае злоумышленники проникли в жилой дом и украли ценные вещи на 8 200 леев.

Злоумышленники вскоре были задержаны, они сознались в краже и грабеже. Согласно действующему законодательству, им грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 7 лет.

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