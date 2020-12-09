Взялись за старое: двух членов наркогруппы поймали при перевозке запрещённых веществ (ВИДЕО)

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Деятельность преступной группы, члены которой занимались производством и сбытом наркотических веществ (спайс), пресекли ещё в 2017 году. Тогда были задержаны 14 подозреваемых, у которых изъяли наркотики на сумму более 5 миллионов леев.

После года содержания под стражей задержанные были освобождены, а двое из них в начале текущего года открыли онлайн-магазин и снова занялись распространением на территории Кишинёва запрещённых веществ. Наркотики производили в арендованном в столице гараже и распространяли через курьеров. Предполагаемый “доход” наркоторговцев за год работы составил более 2,5 млн леев.

3 декабря лидеры группировки были задержаны с поличным. В их машине нашли 13 мешков с наркотическими веществами растительного происхождения, а в гараже – ещё 2 мешка по 50 кг.

По факту оборота наркотиков было возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу на 30 суток, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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