Взяли с поличным: правоохранители задержали трёх наркодилеров (ВИДЕО)

0

Трое мужчин из Кишинёва, Единец и Бельц были задержаны по подозрению в обороте наркотиков. Их поймали с поличным при перевозке “спайса”.

Было установлено, что наркотиками они торговали, не вступая в физический контакт с покупателями. Запрещённые вещества прятали в тайниках по городу. После того как потребитель оплачивал заказ онлайн, ему сообщали место с “закладкой”.

В результате обысков полиция изъяла 3,5 кг наркотических веществ, SIM-карты, 3 устройства для употребления наркотиков, мобильные телефоны, пистолет, банковские карты, а также конфисковала автомобиль Toyota, в котором подозреваемые перевозили запрещенные вещества.

Расследование продолжается. Задержанным грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.