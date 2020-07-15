Взяли бизнесменов в заложники и “вытрясли” более 2 млн леев: шантажисты получили максимальный срок

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Суд приговорил двух мужчин к 13 годам и 8 месяцам, а третьего – к 14 годам и 4 месяцам лишения свободы за шантаж, посредством которого злоумышленники получили более двух миллионов леев от бизнесменов из Тирасполя.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, инцидент произошёл зимой 2016 года. Трое мужчин в возрасте от 39 до 49 лет установили GPS в автомобиле Range Rover, на котором в Кишинёв за покупками приехали три бизнесмена из Тирасполя. Когда тираспольчане возвращались домой, подсудимые, замаскировавшись, остановили автомобиль в селе Кетросу Новоаненского района, заблокировав дорогу. Затем они приказали мужчинам выйти из машины, представившись сотрудниками МВД. Они обыскали бизнесменов, надели наручники, завязали глаза, посадили в свой автомобиль и отвезли в тихое место в пригороде Кишинёва.

Более суток бизнесменов держали в заложниках и угрожали им пистолетами. Преступники забрали у них документы, все вещи, купленные в тот день, а также более 13 500 леев. В итоге заложников освободили и даже сказали, где находится их машина, но взамен потребовали у бизнесменов 100 000 долларов (около 2 млн леев). Жертвы побоялись, что их снова могут схватить, поэтому по приезде домой положили деньги в пластиковый контейнер, а затем в регионе города Бендеры передали их злоумышленникам на другой берег Днестра.

Позже потерпевшие сообщили о преступлении в правоохранительные органы. Подозреваемых арестовали, а накануне им вынесли вышеуказанный приговор.

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