Взял самокат напрокат и не вернул: жителю Сорок “светит” срок за мошенничество (ВИДЕО)

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В столице задержали 27-летнего уроженца Сорокского района, подозреваемого в мошенничестве.

По данным полиции, мужчина на основе поддельного удостоверения личности взял напрокат электросамокат, заключив при этом контракт с фирмой. Затем он продал транспортное средство за 1500 леев. Сумма ущерба составила 5200 леев, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Подозреваемый признал свою вину. Примечательно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. На этот раз ему грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 120 до 240 часов или до 3 лет лишения свободы.

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