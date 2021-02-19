Взял позвонить и убежал с телефоном: в столице задержали грабителя (ВИДЕО)

Взял позвонить и убежал с телефоном: в столице задержали грабителя (ВИДЕО)

В начале февраля в инспекторат полиции сектора Буюканы обратился мужчина и сообщил, что у него украли мобильный телефон.

32-летний пострадавший рассказал, что по пути домой к нему подошёл молодой человек и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Завладев гаджетом, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Личность подозреваемого была установлена: 19-летний парень ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. По факту кражи возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md