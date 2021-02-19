Взял позвонить и убежал с телефоном: в столице задержали грабителя (ВИДЕО)

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В начале февраля в инспекторат полиции сектора Буюканы обратился мужчина и сообщил, что у него украли мобильный телефон.

32-летний пострадавший рассказал, что по пути домой к нему подошёл молодой человек и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Завладев гаджетом, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Личность подозреваемого была установлена: 19-летний парень ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. По факту кражи возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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