“Взял покататься”: в столице поймали угонщика-авантюриста (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника задержали 26-летнего жителя Новоаненского района, подозреваемого в угоне автомобиля Mercedes.

По данным пресс-службы столичной полиции, 51-летний владелец микроавтобуса сообщил, что накануне припарковал авто во дворе дома на Мунчештском шоссе. Спустя какое-то время мужчина обнаружил, что машина пропала. Сумма ущерба составила 50 800 леев.

В результате следственных мероприятий автомобиль был найден на одной из улиц в секторе Ботаника. Позже был идентифицирован и задержан подозреваемый. Во время допроса он признал свою вину и сообщил правоохранителям, что взял микроавтобус, чтобы покататься. Примечательно, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или от года до 3 лет лишения свободы.

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