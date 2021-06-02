Взял покататься и не вернул: юному велосипедному вору грозит уголовное наказание

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За помощью к правоохранителям обратилась жительница Рыбницы. Она пояснила, что у её 10-летнего сына похитили спортивный велосипед.

Как выяснилось, накануне мальчик ездил на велосипеде недалеко от дома. Один из приятелей, сосед по подъезду, попросил покататься, но возвращать двухколёсный транспорт не стал. Женщина была вынуждена написать заявление, потому что самостоятельно уладить конфликт не удалось, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с оперативными сотрудниками установили местонахождение соседа. Оказалось, что 14-летний юноша на велосипеде отправился к знакомой в село Выхватинцы Рыбницкого района. Правоохранители застали подростка в центре населённого пункта. Юный рыбничанин пояснил, что велосипед взял прокатиться. Что за это предусмотрена уголовная ответственность, не осознавал.

Сумма ущерба составила 9018 приднестровских рублей. Транспорт изъят и возвращён законному владельцу. Проводится проверка. За совершённую кражу любителю брать чужое грозит крупный штраф.

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