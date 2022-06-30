Житель столицы угнал машину приятеля, “чтобы покататься” (ВИДЕО)

Житель столицы угнал машину приятеля, “чтобы покататься” (ВИДЕО)

В полицию сектора Чеканы обратился мужчина. Он сообщил, что знакомый угнал принадлежащий ему автомобиль.

Подозреваемый вскоре был задержан, похищенный автомобиль нашли брошенным на одной из улиц в Дурлештах. Задержанный мужчина сообщил, что знаком с владельцем транспортного средства, а машину взял, чтобы покататься.

Правоохранители завели уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф до 67 500 леев или лишение свободы на срок от года до 3 лет.

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