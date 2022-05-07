Взял машину без спроса: подросток устроил ДТП и сбежал

Взял машину без спроса: подросток устроил ДТП и сбежал

На трассе у Каменки произошла авария.

За рулём ВАЗ находился 16-летний парень без водительских прав. Во время движения он не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль выехал за пределы дороги и перевернулся. Парень, опасаясь ответственности, скрылся с места ДТП, пишет mvdpmr.org.

Вскоре несовершеннолетнего водителя нашли. Выяснилось: покататься на авто молодой человек решил без спроса. О том, что со двора пропал ВАЗ, в милицию сообщил его дедушка. Жигули принадлежат матери подростка.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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