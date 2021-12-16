Взял деньги за ремонт и сбежал: в Польше поймали мошенника из Молдовы

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В Польше был задержан 36-летний уроженец Кишинёва, объявленный в 2019 году в международный розыск по каналам Интерпола.

Мужчина разыскивался за мошенничество, совершённое в особо крупных размерах. В 2018 году, представившись представителем фирмы, гражданин получил от заказчика 20 тысяч евро, взамен обязуясь предоставить услуги по строительству и ремонту. Злоупотребив доверием жертвы, мошенник потратил деньги и сбежал из страны.

В результате совместных действий молдавских и польских правоохранителей мужчина был задержан и экстрадирован на родину.

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