Выживающие фермеры

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Почему хороший урожай – не всегда повод для ликования

В конце ноября работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили свой профессиональный праздник, но как-то очень скромно. Год в целом был благодатный, погода способствовала росту растений, Но вот по другим позициям данный сезон запомнится по-иному, и это будут далеко не самые приятные воспоминания.

Не время для суровых мер

Фермеры уже давно привыкли к тому, что государство игнорирует их проблемы, которые усугубляются с каждым годом. В начале декабря министр сельского хозяйства Виорел Герчу ошарашил новостью, что одна из мер, которая будет в положении о субсидиях в следующем году, это страхование урожая от различных рисков, в том числе от заморозков, засухи, града. Перечень рисков расширен.

– Субсидии будут предоставлены в размере 75% от страховой премии, и мы будем поощрять фермеров использовать этот механизм, – уточнил В. Герчу. – Государство не может постоянно быть в состоянии готовности, не может быть пожарным, чтобы реагировать на различные катаклизмы.

В свою очередь председатель Национальной федерации фермеров РМ Василий Мырзенко отметил, что сейчас не время для таких суровых мер, потому что после волны подорожаний аграрии потратили почти всё, что смогли заработать за этот урожайный год. Фермеры прекрасно осознают все риски, связанные с погодными условиями. Однако когда приходит время страхования, счета уже пусты. Сейчас поставщики удобрений, пестицидов, дизельного топлива, запчастей для сельхозтехники опустошают счета аграриев. Их не спасает и помощь государства при страховании, даже эти 25% большинство сельхозпроизводителей не смогут оплатить.

– Если государство не будет поддерживать фермеров при потере урожая, многие откажутся от обработки земель, а заброшенных сельхозугодий и без того немало. Если не помогать тем, кто ещё работает, страна не будет обеспечена самыми необходимыми продуктами, – считает В. Мырзенко. – Не дай бог если сельское хозяйство пострадает больше, чем в прошлом году, а мы из-за границы не сможем импортировать зерновые, другие стратегические продукты для обеспечения продовольственной безопасности государства. Вот тогда все эти выступающие закроют рот.

Если государство не будет поддерживать фермеров при потере урожая, многие откажутся от обработки земель, а заброшенных сельхозугодий и без того немало. Если не помогать тем, кто ещё работает, страна не будет обеспечена самыми необходимыми продуктами.

На уровне разговоров

Руководитель ООО «Похарна-Агро» (Шолданештский район) Георгий Стрельчук отметил, что процентное соотношение страхования сельхозкультур, существовавшее до сих пор (60% государство и 40% сельхозпроизводители), было невыгодным. Кроме того, наблюдалось банальное отмывание денег. Для того чтобы доказать, что хозяйство понесло потери, приходилось оформлять много бумаг, а в итоге ничего не возвращалось. Однако если государство возьмёт на себя 75% оплаты страхового взноса, такое предложение может быть интересным.

– Когда мы увидим это решение, все условия страхования, тогда можно будет говорить на данную тему, – уточняет Г. Стрельчук. – Сейчас же всё на уровне разговоров. Мы должны знать, о чём идёт речь, и рассмотреть каждый случай: градобитие, засуха, заморозки и т. п. И конечно же правильно, чтобы всё было согласовано с ассоциациями сельхозпроизводителей.

В «Похарна-Агро» возделывают пшеницу, ячмень, кукурузу, рапс, подсолнечник. Сад, который в этом году обработали один раз, оставили на выживание, продукцию даже не собирали. Старые яблони не могут конкурировать с молодыми. Георгий Стрельчук признаёт, что благодаря урожаю зерновых удалось покрыть все долги, расходы и убытки за предыдущий год. Это уже огромное достижение. Впрочем, это вовсе не означает, что к весне не придётся брать кредиты. Мало кто может выживать на собственные средства, тем более на фоне роста цен. Стоимость удобрений увеличилась в два раза. К примеру, аммиачная селитра подорожала с 5,5 тыс. до 12,8 тыс. леев за тонну. Дизельное топливо с весны выросло в цене в 1,5 раза – с 12,5 до 20 леев за литр. Даже если цена немного снизится, она едва ли достигнет весеннего уровня. Следует учесть, что не у всех фермеров случилась благодать. Были ливни и град. Из-за осадков некоторые хозяева не успели вовремя посеять кукурузу, и она до сих пор находится на полях. Мороза эта культура не боится, но её разрушает влага.

Жадина-говядина

В крайне тяжёлом состоянии продолжает находиться и животноводство Молдовы, в частности это касается крупного рогатого скота (КРС). Дорогие корма и энергоносители вкупе с низкими ценами на конечную продукцию убивают этот бизнес. При этом Молдове не хватает своего молока, по маслу мы обеспечены только на 58%, по сыру и творогу – на 39%.

– Животноводство – это очень ёмкий инвестиционный проект. Мало закупить коров – необходимо создать инфраструктуру, кормовое и ветеринарное обеспечение и т. д. Это очень большие финансовые вложения, – поясняет руководитель молочной фабрики и крупнейшей животноводческой фермы на юге страны Мария Акбаш. – Но нельзя говорить о том, что люди не спешат заниматься животноводством. Те, у кого имеется хоть какая-то копейка, помещения для содержания КРС, сегодня засуетились. Проекты есть. Например, государство на каждую дойную корову выделяет по 7 тыс. леев. Но есть фермы, где коровы не давали молока, разве только для личных нужд. Поэтому мы предлагаем, чтобы финансирование осуществлялось либо на литр произведённого молока, либо на килограмм мяса. То есть согласно конкретным результатам.

Молдова не обеспечивает себя и говядиной. Как заметила Мария Акбаш, мы хотим от одной коровы получить и молоко, и мясо, и приплод. Однако фермеры сталкиваются с ещё одной сложной проблемой. Коровам, в отличие от кур или свиней, которые могут питаться зерном и комбикормами, необходимо сено и силос – специфический товар, который не купишь, – его надо заготовить самостоятельно, для чего нужны свободные земли.

В общем, сельскому хозяйству Молдовы необходима единая Национальная программа развития, а не отдельные малоэффективные проекты, которые часто создаются разве что для отмывания денег.

Комментарий

Яблочный пас

Георгий Пуркаряну, руководитель питомниководческого хозяйства АО MECGRATO:

– Два очень крепких хозяйства, занимающихся садоводством, которые заказали у нас саженцы яблонь, отказались от закупок. Речь идёт о сотнях тысяч саженцев. Я впервые оказался в такой ситуации. Если точнее – я в шоке! Я рассчитывал хотя бы на половину продаж, но не будет даже и 20%. А у меня кредит. Реализация урожая не достигла желаемого уровня, а когда яблоки не продаются, приостанавливается и посадка деревьев. В общем, доигрались мы. Я всегда говорил: если люди, которые управляют государством, не могут помочь, пусть хотя бы не мешают. Ещё пару лет такого управления – и мы полностью потеряем российский рынок, который составляет 95% от общего объёма реализации яблок.

Мнение Сибовой

Погружение в долговую яму

Ничего положительного в законопроектах для развития аграрного сектора в новом парламенте я пока не увидела. Было несколько хороших проектов, которые предложили депутаты от Блока коммунистов и социалистов по поддержке сельхозпроизводителей, но за них не проголосовало парламентское большинство. Речь идёт о тех фермерах, угодья которых пострадали от ливней и града. Это 38 населённых пунктов в 17 районах. Общий ущерб исчисляется суммой около 50 млн леев. Для государства это скромная сумма, а для каждого отдельного производителя – существенная поддержка. Мы предложили и другие инициативы, но и они были отклонены.

На уровне комиссий обсуждается проект помощи молодым фермерам без прогноза отдачи, т. е. дали деньги – а там будет видно. Также рассматривается финансирование работы микрохозяйств. То есть, к примеру, граждане, у которых есть в частном пользовании 10 яблонь, могут продавать свою продукцию на рынках Молдовы, если зарегистрируются в примэриях. Собственно, они и сейчас это могут делать. Из уст парламентариев звучат благие намерения, но не получится ли в итоге так, что каждую бабушку с пучком петрушки обяжут платить налоги?

По инерции продолжают действовать запущенные прежним правительством и парламентом программы, касающиеся покупки племенных пород животных, сельскохозяйственной техники, производственного оборудования и т. д. Сложно сказать, что будет с этими проектами в будущем, тем более с людьми, которые работают в данной сфере. Уровень инфляции, который учитывается в проекте государственного бюджета, – 6-7%, значительно отличается от прогнозируемых Национальным банком 15% роста. Теоретически можно внести поправки в бюджет, чтобы помочь какой-то отрасли. Практически бюджет на следующий год скомпонован с дефицитом в 15 млрд леев, более 10 млрд из них Молдова планирует выпросить в качестве кредитов, которые придётся отдавать. Подарков нет. Мы всё глубже погружаемся в долговую яму.

Инга Сибова,

депутат парламента фракции БКС

Наталья Устюгова