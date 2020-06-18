Выздоровевших от коронавируса граждан призывают пожертвовать плазму для других больных

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает выздоровевших от COVID-19 граждан пожертвовать плазму для лечения новых больных. Один образец плазмы может помочь трём пациентам с коронавирусом.

Лица, желающие пожертвовать плазму, должны соответствовать следующим условиям:

доноры должны быть мужчинами;

подтверждение излечения от COVID-19;

отсутствие иных хронических заболеваний (диабет, сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания, заболевания печени и почек).

Потенциальный донор может сдать плазму через 14 дней после исчезновения симптомов заболевания или полного выздоровления. Последнее подтверждается отрицательным тестом на COVID-19.

Лица, прошедшие лечение, при выписке могут заключить соглашение с Национальным центром переливания крови. Через две недели после выписки с донорами свяжутся и пригласят на процедуру.

Плазму можно сдавать как в Национальном центре переливания крови в Бельцах, Кагуле и Кишинёве, так и в других профильных центрах.

Для получения подробной информации о донорстве плазмы можно звонить по номерам:

Кишинёв – 022109065, 022109055,068302909, 069573273

Бельцы – 023172260, 068998804

Кагул – 029981306, 068998824.

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