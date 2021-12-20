Вывозили девушек для занятия проституцией: группу вербовщиков приговорили к длительным срокам

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Трое мужчин и женщина оказались в суде по обвинению в торговле людьми.

Обвиняемые в составе организованной преступной группы с 2006 по 2013 год завербовали 11 девушек из Молдовы, в том числе несовершеннолетнюю. Им предложили поработать в Российской Федерации официантками. По прибытии в пункт назначения потерпевшие были вынуждены оказывать платные сексуальные услуги.

Решением Центрального суда Кишинёва обвиняемые были приговорены к 18, 11, 7 и 10 годам лишения свободы. Также их обязали выплатить компенсации в пользу потерпевших в размере от 10 000 до 50 000 леев.

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