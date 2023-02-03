Выводят токсины: пять незаменимых продуктов на столе

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От состояния крови напрямую зависит и функционирование всего организма. Чтобы не возникало патологических состояний, кровь должна быть “чистой”. Врачи рекомендуют обратить внимание на ряд продуктов, способствующих выведению токсинов и шлаков.

Детоксикации способствует употребление свёклы. Учитывая пользу и доступность продукта, его можно назвать незаменимым на столе, пишет rg.ru.

– Продукт содержат много питательных веществ, магний, железо, витамин С. Свёкла полезна для кожи и волос, а также помогает снизить уровень холестерина в крови, – отмечают специалисты.

Выделили медики и привычные имбирь, лимон и чеснок. Последний, несмотря на резкий вкус и запас, назван “идеальным продуктом для детоксикации”.

– Чеснок обладает противовирусными, антибактериальными и антибиотическими свойствами, а также содержит аллицин, который помогает в производстве лейкоцитов, – рассказали эксперты.

Также специалисты включили в список полезных продуктов для крови капусту, особенно – брокколи. В ней есть вещество сульфорафан, которое не только помогает вывести из организма всё лишнее, но и нивелирует вред от конечных продуктов гликирования (КПГ). Последние провоцируют преждевременное старение. Кстати капусту, если нет противопоказаний, лучше есть в сыром виде. При нагревании содержащийся в брокколи сульфорафан начинает разрушаться.

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