Вывезли в лес и избили до смерти: обвиняемые получили 22 года тюрьмы на двоих

Вывезли в лес и избили до смерти: обвиняемые получили 22 года тюрьмы на двоих

Двое молодых людей были приговорены к лишению свободы на 10,5 лет и на 11,5 лет, соответственно, за умышленное убийство односельчанина

По данным прокуратуры, всё произошло 17 июня этого года возле местного бара в селе Фалештского района. Подсудимые и их односельчанин распивали спиртное, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Мужчины затолкали собутыльника в телегу, а затем отвезли в лес и жестоко избили. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Жители Фалештского района в возрасте 24 лет и 31 года сознались в содеянном. Отбывать наказание они будут в пенитенциаре закрытого типа. 

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