Вывезенные знания

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О том, почему юные граждане Молдовы предпочитают учиться за рубежом

Старшее поколение до сих пор вспоминает времена, когда 25 января вместе с Татьянами свой день отмечали и студенты. Сейчас этот праздник забывается, а наши ребята, которые поступают в вузы разных стран, вообще о нём не знают. Что манит нашу молодёжь в дальние страны и что с их отъездом теряет родина?

Язык до профессии доведёт

Кто-то из наших выпускников жаждет приключений, желает приобрести хотя бы относительную самостоятельность, мечтает посетить другие страны, но большая часть просто не доверяет местному образованию, а учёба для них является трамплином в безбедное будущее. На самом деле поступить в иностранный вуз молдавским ребятам не так уж и сложно. Но кроме желания, естественно, необходимы знания и определённая финансовая поддержка родителей, уровень которой зависит от выбранной страны и условий поступления.

Мирослава Рошка окончила факультет философии Высшей школы экономики в Москве. Поступление на бюджетное место стало возможным благодаря тому, что девушка вошла в число призёров на международной олимпиаде молодёжи. Вуз привлёк и тем, что там преподают именитые лекторы.

– Несмотря на то что я жила в общежитии и не надо было платить за съём квартиры, всё равно я нуждалась в финансовой поддержке родителей, особенно в первое время, – рассказывает М. Рошка. – Но можно найти работу, тем более что перспективные российские вузы предлагают в этом помощь, в том числе и иностранным студентам. Параллельно основному обучению я прошла курс публичной политики, хотя можно было в качестве дополнительной специальности выбрать, к примеру, экономику или программирование. Также я прослушала курсы по психологии и иностранным языкам. Четырёхлетний этап обучения позади, но я хочу развиваться дальше. Я планирую заниматься кинематографом и продолжить учёбу в этом направлении либо в уже родном московском вузе, либо в одном из европейских. В любом случае обучение должно быть на бюджетной основе. Варианты есть, но нужно внимательно отслеживать условия приёма. Студент из Молдовы не может себе обеспечить комфортное обучение по контракту за границей. Мой совет: куда бы вы ни собирались поступать – учите языки, в частности английский. Даже в российских вузах иногда преподают англоязычные педагоги.

Жизнь в общежитии несёт свои позитивные аспекты. Как вспоминает Мирослава Рошка, именно неофициальное творческое общение со студентами из разных стран и факультетов повлияло на её выбор направления для следующего этапа учёбы. И ещё: студенческая жизнь вне дома – это взросление, социализация, приобретение ответственности и самостоятельности и в какой-то мере школа выживания. А вот Татьянин день, хоть и остаётся праздником на слуху, всё больше становится поводом для узкой студенческой тусовки.

По самым скромным подсчётам, ежегодно на учёбу за границу из РМ уезжает около 10 тыс. человек. В нашем обществе выезд за рубеж становится модой для всех категорий населения.

Кино и немцы

Если раньше молодые люди ездили на учёбу за границу, чтобы впоследствии получить учёные степени и прикоснуться к мировым технологиям, то сейчас увеличивается доля творческих специальностей. Николь Шоломей, выбирая между кинорежиссурой и дипломатией, в итоге остановилась на первой профессии.

– Кино и повествование при помощи движущегося изображения привлекало меня с детства, но международная политика какое-то время казалась более реалистичным вариантом, – говорит Н. Шоломей. – Затем пришло осознание, что один человек сегодня, когда наша версия демократии стагнирует, не может привнести существенные перемены в качестве политика. Зато как повествователь я могу попытаться вдохновить массы к переменам. Не как лидер, но как друг. Мне очень нравится, что есть возможность вести диалог со множеством людей. Перспектив мало, но пример моей мамы уже много лет мне показывает, что человек счастлив в первую очередь тогда, когда занимается тем, что ему по душе.

Николь ещё только готовится к поступлению в вуз и выбор пал на Высшую школу телевидения и кино в Мюнхене, где она планирует изучать режиссуру кино и телевидения или операторскую работу. По её наблюдениям, немецкие киношколы имеют богатую историю и весьма успешно показывают себя на международных киносмотрах. Кроме того, в Германии при определённых условиях можно получить бесплатное образование. Одно из условий – знание немецкого языка, при том что английским девушка владеет на очень хорошем уровне. Конечно, можно было попробовать поступить в англоязычной стране, но, по анализу Николь, цены на обучение и проживание в англоговорящих странах неподъёмны. В Германии, конечно, тоже будут траты. Например, в Мюнхене средняя стоимость жилья – около €300 в месяц. Однако полную смету расходов можно составить только на месте.

Едва ли Николь вернётся в родные места, поскольку считает, что в Молдове никто не проявляет интереса к искусству в любых его проявлениях. Никому нет дела до театра или кино, а работники храмов искусства не знают, на что будут жить завтра. Но она готова вернуться на время – для обмена опытом, передачи полученных знаний. Если наше общество будет к этому готово.

Запрограммированный успех

Ещё одна достаточно многочисленная категория наших юных сограждан, поступивших в иностранные вузы и не планирующих возвращаться, – это дети мигрантов.

Никита Полотайко вместе с родителями уехал в Ирландию четыре года назад после 11 класса и по приезде в чужую страну поступил в школу Tralee Youthreach, где стал Студентом года 2020–2021. По окончании этого учебного заведения прошёл подготовительную школу по специальности «программирование» и поступил в Мюнстерский технологический университет (Munster Technological University). В Молдове Никита был твёрдым хорошистом, а за границей стал отличником. Парень признаётся, что учиться ему было не сложно, потому что образовательная программа в Ирландии отстаёт на 1–2 года.

– Я с детства увлекаюсь компьютерами. Мне это нравится, поэтому и выбрал IT-направление, – поясняет юноша. – Разработчиков программного обеспечения много не бывает. Эта специальность востребована и в офисах, и при создании космических кораблей. Но суть в том, что программированию может научиться любой человек, но не каждому дано решать поставленные задачи, поэтому после первого курса много ребят отсеиваются. Я постепенно завожу знакомых: подружился с парнем из Литвы, люди из бывших стран Союза всё-таки близки по менталитету. Вернусь ли я в Молдову? Скорее нет, чем да. Моя профессия позволяет мне работать дистанционно, поэтому я могу выбрать любую страну для проживания.

Европа любит наших смышлёных детей, а им, в свою очередь, нравится европейская цивилизация и шальная демократия. Их любимым праздником становится даже не добрый Новый год, а Хеллоуин. Но когда в Молдове творится такой хаос, может, и лучше, чтобы они жили в более приветливых странах.

Мнение Поповича

Опасный тренд

Основной мотив для выезда наших детей на учёбу за границу – это невысокое качество обучения на родине и привлекательные условия за границей, включая хорошую стипендию, а также возможность найти после окончания вуза высокооплачиваемую работу. Поэтому около 95% молодых людей, которые получают образование в других странах, домой не возвращаются. Студенты уезжают как по межправительственным соглашениям, т. е. по квотам, так и по собственной инициативе, в том числе и как граждане других стран, например Румынии. По самым скромным подсчётам, ежегодно на учёбу за границу из РМ уезжает около 10 тыс. человек. В нашем обществе выезд за рубеж становится модой для всех категорий населения. Это тренд даже в условиях, когда они там получают зарплату, которую полностью тратят на своё содержание, не имея никаких доходов. Дома они не хотят работать даже при более выгодных вариантах. Этот тренд повлиял и на поведение наших детей.

Мы должны помнить и о нереализованных возможностях ряда наших вузов, которые практически ничего не делают для того, чтобы укрепить свой имидж, привлечь абитуриентов. В качестве решения можно предложить вариант создания с иностранными вузами совместных программ обучения, открытия в Молдове филиалов престижных университетов России и Запада, что могло бы повлиять на отток способных детей из страны.

У нас катастрофически не хватает учителей, врачей, инженеров, других специалистов. Подготовка студентов в РМ становится проблемой, связанной с национальной безопасностью. Правительство должно задуматься над этим вопросом, потому что мы каждый год только констатируем отъезд наших детей, но ничего не делается для того, чтобы этот процесс остановить. Для этого нужна реформа высшего образования, ориентированная на повышение его качества. Это предполагает, как ни больно, и уменьшение количества вузов. В условиях, когда в 16 государственных университетах обучается до 50 тыс. студентов – большая роскошь для Молдовы.

Корнелиу Попович,

экс-министр образования, доктор философских наук

Наталья Устюгова