Вытаскивали трактором: На просёлочной дороге перевернулся микроавтобус

Вытаскивали трактором: На просёлочной дороге перевернулся микроавтобус

Недалеко от села Малаешты Григориопольского района перевернулся «Мерседес».

Для проведения спасательных работ был привлечён трактор. С помощью специального оборудования и тросов грузовой автомобиль удалось поставить на колёса.

За рулём находился мужчина 2001 года рождения. Он не пострадал, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства инцидента выясняются. Виной произошедшего мог стать небольшой опыт вождения и мокрая просёлочная дорога.

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