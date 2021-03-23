Позарился на чужое имущество: нечистому на руку сельчанину грозит тюремный срок

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К правоохранителям обратился 52-летний житель Рыбницкого района. Мужчина пояснил, что в его дачном домовладении похозяйничал вор.

Злоумышленником оказался 23-летний сосед заявителя. Сельчанин признался: решил воспользоваться тем, что хозяева приезжают лишь изредка. В чужое домовладение забрался через окно и взял всё, что можно было сдать как металлолом. Вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь и сигареты, пишет mvdpmr.org.

Похищенное имущество найдено и изъято. За кражу с проникновением в жилище сельчанину грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

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