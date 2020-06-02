Вытащил кошелёк из сумки: полиция задержала карманника-рецидивиста

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Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте задержали 45-летнего мужчину за кражу. Ранее он попадался в руки правоохранителей за аналогичные преступления.

30 мая, находясь в магазине, расположенном на улице Каля Орхеюлуй, злоумышленник вытащил из сумки 50-летней женщины кошелёк с деньгами и документами. Причинённый ущерб был оценён жертвой в 1 500 леев.

Вскоре нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат. Мужчина признался в содеянном. Согласно действующему уголовному законодательству, ему грозит штраф в размере до 42 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 2 лет.

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