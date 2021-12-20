Выстрелил в собутыльника 6 раз: жителю Бачой грозит пожизненное заключение

Выстрелил в собутыльника 6 раз: жителю Бачой грозит пожизненное заключение

Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Бачой, подозреваемого в убийстве. 

Чудовищный случай произошёл 18 декабря на улице А. Хаждеу в коммуне Бачой. На место ЧП прибыла оперативная группа и врачи. Правоохранители установили, что группа мужчин употребляла спиртные напитки в доме подозреваемого. Выйдя на улицу, между двумя приятелями вспыхнул конфликт. Подозреваемый вытащил пистолет, которым владел на законных основаниях, и 6 раз выстрелил в сторону 39-летнего мужчины. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

Подозреваемого задержали на 72 часа, он признал свою вину. Пистолет был изъят. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md