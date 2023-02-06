Выставку “Сделано в Молдове” посетили более 70 тысяч человек

По словам главы Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя, выставка “Сделано в Молдове” стала хорошей возможностью для продвижения местных брендов. За пять дней работы выставки были проданы сотни товаров: от продуктов питания до одежды и мебели.

– Это хороший момент для продвижения местных производителей, хорошее событие, чтобы узнать, что в Республике Молдова есть люди с большой душой, а также мастера, которые производят и предлагают качественные продукты и услуги, – отметил Серджиу Харя.

Напомним, с 1 по 5 февраля, после двухлетнего перерыва, в МВЦ Moldexpo прошла выставка “Сделано в Молдове”, в которой приняли участие местные производители, а также делегации из Румынии, Италии, Испании, Бельгии, Египта, Польши и Турции, передаёт radiomoldova.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.