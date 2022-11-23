Выставка “Сделано в Молдове” возвращается после двухлетнего перерыва

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20-я юбилейная Национальная выставка “Сделано в Молдове” пройдёт с 1 по 5 февраля 2023 г. на “Молдэкспо”. Намечена обширная деловая программа.

Об этом сегодня сообщил председатель Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя. В этом году выставка, проводимая под девизом «Сделано в Молдове, сделано для вас», разместится в двух павильонах площадью около 3 тысяч кв. м, где будут представлены отечественные производители из различных отраслей, в том числе стартапы, пишет moldpres.md.

Программой предусмотрены двусторонние встречи, мастер-классы в агропромышленной сфере, переговоры, бизнес-форумы с участием делегаций из ряда стран, которые традиционно участвуют в выставке, продвижение продукции, обмен опытом, – рассказал Харя.

Цель мероприятия – поддержка отечественных производителей, продвижение конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках, привлечение инвестиций, активизация государственно-частного диалога. Выставка «Сделано в Молдове» соберёт более трёхсот экономических агентов из различных отраслей народного хозяйства, включая пищевую, винодельческую, мебельную и лёгкую промышленность, научно-исследовательские институты, народных умельцев и т. д. Выставку посетят делегаты Торгово-промышленных палат из Австрии, Румынии, Турции, Бельгии, Украины и др. Всего ожидается более 50 тысяч посетителей как из Молдовы, так и из-за рубежа.

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