Выставка книг о семье открылась в Национальной библиотеке

Выставка книг о семье открылась в Национальной библиотеке

В контексте Международного дня семьи, ежегодно отмечаемого 15 мая, информационный центр ООН при Национальной библиотеке Республики Молдова открыл книжную выставку «Семья – двигатель ценностей». 

Старший специалист отдела отметила, что экспозиция включает около 90 изданий из фондов Национальной библиотеки и призвана ознакомить посетителей с документами учреждения, в которых отражены важность семьи и её продвижения в обществе. Выставку можно посетить с 12 мая по 5 июня, передаёт moldpres.md.

Международный день семьи был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается 15 мая. С 1996 года генеральный секретарь ООН каждый год выбирает специальный девиз для этого дня. Девиз этого года — «Семьи и урбанизация», цель которого — повысить осведомлённость о важности долгосрочной городской политики, благоприятствующей семье.

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