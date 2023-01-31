Выставка длиною в учебный год

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Об экспозиции, рассказывающей о развитии образования в Молдове

Светлана Виноградова, info@aif.md

Школа – первая и самая главная ступень во взрослую жизнь для каждого человека. На выставке «Образовательное наследие» в Национальном музее истории Молдовы посетители смогут окунуться в «школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею», которые остаются с нами навсегда. Любопытно, что экспозиция, как и учебный год, длится с сентября до конца мая.

200 лет как на ладони

Музеограф Мария Евдокимова отметила, что такая экспозиция представлена впервые. Она включает учебники, фотографии, виньетки, школьные принадлежности, иллюстрации и многие другие интересные подлинные вещи из фондов музея. Они повествуют о развитии образования на территории Бессарабии на протяжении почти 200 последних лет.

– Выставка расположена структурно и таким образом, что первые четыре витрины освещают период, когда Бессарабия входила в состав Российской империи, второй комплекс показывает процесс обучения с 1918 по 1940 годы, – поясняет Мария Евдокимова. – Две витрины посвящены учебникам и книгам, изданным в Молдавской Автономной Советской Социалистической Республике. Ещё три витрины повествуют о советской системе образования. И последний раздел представляет школу после провозглашения независимости Республики Молдова. Всего мы демонстрируем 447 предметов, многие из которых уникальны в своём роде.

Например, две любопытные фотографии 1913 года Оргеевской пятиклассной школы, которые сделала молдавский этнограф Альбина Остерман. Виньетка выпускников 1891 года второй Кишинёвской мужской гимназии. На ней мы видим Алексея Щусева, впоследствии знаменитого архитектора. Здесь же представлены открытки конца XIX века, на которых изображены мужские гимназии Кишинёва, а также подлинные серебряные медали, что выдавались преуспевающему в учёбе и за успешное окончание гимназии. На одной из фотографий 1912 года – выпускник Первой мужской гимназии Сергей Лазо. Весной 1912 года будущий легендарный герой Гражданской войны окончил гимназию с отличными оценками и подал прошение о зачислении его в Петербургский технологический институт. В августе того же года, выдержав конкурсные экзамены, Сергей стал студентом.

Наш музей делает всё для популяризации исторического, образовательного и культурного наследия среди посетителей. Молдове есть, чем гордиться, и это всё надо преумножать.

Буквари и грамматики

На выставке можно увидеть уникальную книгу «Российско-румынская грамматика» 1827 года, отпечатанную в Петербурге.

– Некоторые посетители интересуются: почему румынская, ведь в то время государства Румыния как такового не существовало, – рассказывает Мария Евдокимова. – Но в некоторых исследованиях российских учёных язык обозначался как румынский, поэтому посчитали нужным выпустить такую грамматику. Вот «Начертание правил валахо-молдавской грамматики» известного педагога и исследователя Я. Гинкулова. Здесь же можно познакомиться с «Географией Бессарабской губернии», которая была отпечатана в Кишинёве.

Там есть и совершенно уникальный экспонат – букварь Киево-Печёрской лавры 1847 года, такой маленький. Представлено много всевозможных учебников, которыми пользовались лицеисты.

На примере «Природоведения» видно, как обращались в те годы с учебниками: хозяин имел право надписывать на его страницах то, что считал нужным, – разумеется, в познавательных целях. Такие надписи в те годы не возбранялись, а нам это трудно представить.

На выставке можно увидеть и учебники латинской грамматики, немецкого и греческого языков, а также учебник гармонии Петра Ильича Чайковского. В витринах помещены и оригинальные чернильницы того времени, ручки с перьями.

С чего всё начиналось

Одна из открыток изображает Кишинёвскую женскую гимназию N 1– это здание существует и сейчас. История гимназии, длиной почти в полтора века, началась с инициативы француженки Жанетт Дюбуа, которая в 1864 году основала в Кишинёве частную школу для девочек из аристократических семей. Но по законам того времени публичной школой не могла руководить иностранка, поэтому первым директором стала дворянка Любовь Белюгова, для которой гимназическая работа была делом жизни. Она внимательно следила за ходом преподавания предметов, а также за успехами учениц. В гимназии обучали русскому и французскому языкам, арифметике, музыке, естественным наукам, географии, танцам, чистописанию, истории искусств, воспитанию детей, ведению домашнего хозяйства, этикету и т. д. Там работали лучшие преподаватели. Например, несколько лет историю искусств читал главный архитектор Кишинёва А. Бернардацци. Сама Любовь Белюгова преподавала музыку. Одна из её больших заслуг – пополнение фондов библиотеки книгами и учебниками, которые насчитывали 200 томов. В 1873 году гимназия перешла под руководство Бессарабского земства и стала общедоступной. Школа вскоре обрела новое помещение – большой комплекс зданий на углу сегодняшних улиц Пушкина и Букурешть. С 1918 года, когда Бессарабия стала частью Румынии, школа была переименована в честь королевы Румынии Марии. Женская гимназия (к тому времени имени королевы Марии) стала первой молдавской средней школой. А сейчас часть этого здания занимает теоретический лицей имени Г. Асаки.

Дадиани попала в десятку!

В одной из витрин показана вторая Кишинёвская женская гимназия, которой руководила известная княгиня Наталья Дадиани – её можно увидеть и на одной из виньеток. В начале 1990-х здание передали Национальному художественному музею, который и сегодня находится в этом помещении (ныне Национальный музей искусств). В память о Наталье Дадиани в Молдове была выпущена почтовая марка. Её имя носит теоретический лицей Кишинёва. Для тех, кто не в курсе: Наталья Дадиани входит в первую десятку женщин, сыгравших самую важную роль в истории Молдовы.

Примечательно, что во многих учебниках того времени есть наклейки, которые свидетельствуют о принадлежности к тому или иному учебному заведению или книжному магазину.

Лилипуты среди книг

В витринах, представляющих образование с 1918 по 1940 годы, можно увидеть румынско-французский, русско-французский словари-лилипуты, отпечатанные в Лейпциге. Когда словари поступали в Кишинёв, книжные магазины вклеивали в них свою рекламу.

Очень любопытна небольшая доска, размером с книгу, на которой ученики писали мелом, и деревянный пенальчик для ручек, карандашей.

Мало кто знает, что в Кишинёве в те годы был детский дом сирот. На выставке представлены фотографии проводимого в нём спортивного праздника, а также занятий рукоделием. Немало фотографий учебных заведений и их учеников из других городов: Бельц, Тигины, Комрата и т. д.

В двух витринах расположены учебники и книги, изданные в Молдавской АССР, причём многие учебники того периода – на латинице.

Всё лучшее – детям!

При переходе к стендам, отражающим более близкие современникам времена, можно увидеть снимки детей в пионерских галстуках, знакомой школьной форме, учебники советского периода, подлинные золотые и серебряные медали выпускников. Здесь же размещена поэма Е. Букова «Андриеш» на русском языке, изданная в 1946 году в Ленинграде. Она была популярна не только на территории нашего края, но и всего Советского Союза.

Представлена на выставке и огромная коробка с цветными карандашами 1960 года (48 штук), причём это набор для детей. Вот уж действительно, кому принадлежало в Союзе всё лучшее! А знаете ли вы о том, что в советских школах той поры на уроках музыки изучали гармонию? На выставке представлена и чернильница – такие стояли когда-то на каждой парте, колокольчик, который возвещал о начале и конце учебного года, медаль заслуженного учителя МССР, знак Отличника народного образования. А за школьную парту можно присесть и сфотографироваться.

Пушкин и теперь живее всех живых!

Последний и самый объёмный раздел посвящён периоду современного образования. Его открывают 128 уникальных иллюстраций народного художника Игоря Виеру для разных изданий. Также на выставке представлена работа мастера, изображающая ученика начальных классов в детской кушме, направляющегося в школу с матерчатой сумкой.

Легендарный Пушкинский букварь, который составил известный молдавский пушкинист Виктор Кушниренко. В нём есть замечательные страницы о пребывании Александра Сергеевича в Кишинёве, другие рассказывают о Бессарабии той поры и т. д.

На выставке можно увидеть современные учебники по румынскому языку и литературе, истории. Есть пособия для русских школ, а также школ национальных меньшинств: украинских, болгарских, гагаузских и т. д.

– Наш музей делает всё для популяризации исторического, образовательного и культурного наследия среди посетителей, – подчёркивает Мария Евдокимова. – Молдове есть, чем гордиться, и надо это всё преумножать.