Выставка декоративных птиц открылась в Музее этнографии

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Выставка «Крылатые красавицы. Декоративные птицы из наследия Национального музея этнографии и истории природы» открылась накануне.

Директор учреждения Петру Викол отметил, что выставка приурочена ко Всемирному дню Земли, который ежегодно отмечается 22 апреля.

– Этот день напоминает нам о ценности природного наследия планеты и необходимости его защиты, — сказал он.

По его словам, кураторы выставки (доктор Серджиу Панэ и сотрудники отдела естественных наук) отобрали экспонаты, изображающие декоративных птиц и птиц, выращенных человеком. Так, представлены птицы из семейств Phasianidae (фазаны), Columbidae (голуби), Galinaceae (куры, петухи) и др. Из информативных текстов, сопровождающих экспонаты, посетители могут узнать много любопытных подробностей о пернатых.

Учёный секретарь музея Андрей Прохин заявил, что посетители могут полюбоваться красотой птиц, а также узнать информацию о каждом виде.

– Национальный музей этнографии и истории природы обладает одной из богатейших зоологических коллекций в Республике Молдова, которая была сформирована более чем за 130 лет деятельности учреждения, — отметил он.

Выставка будет открыта для посетителей до 30 июня.

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