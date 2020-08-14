Высокая скорость стала причиной ДТП в Чимишлии: водитель получил тяжелые травмы

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Водитель получил травмы и был госпитализирован после того, как автомобиль, которым он управлял, вылетел с трассы. ДТП произошло сегодня утром в Чимишлийском районе.

Согласно предварительным данным, речь идёт о 27-летнем мужчине. Правоохранители установили, что водитель ехал на высокой скорости, из-за чего на опасном повороте не справился с управлением, и машина вылетела с трассы. Пострадавшего доставили в районную больницу Чимишлии с переломом позвоночника и черепно-мозговой травмой, передаёт deschide.md.

У мужчины были взяты биопробы. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Напомним, что вчера в Новых Аненах случилось ДТП, в результате которого один человек погиб, двое получили травмы.

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