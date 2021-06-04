Выскочивший на дорогу заяц стал причиной ДТП: машина врезалась в дерево

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Авария произошла накануне вблизи села Дубово Дубоссарского района. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина Toyota врезалась в дерево.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 20-летний парень не пострадал. От травм его спасли подушки безопасности.

Правоохранителям молодой человек пояснил, что на дорогу выбежал заяц. Когда водитель попытался избежать наезда на животное, машину занесло.

Передняя часть автомобиля получила серьёзные повреждения.

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