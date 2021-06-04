Выскочивший на дорогу заяц стал причиной ДТП: машина врезалась в дерево

Выскочивший на дорогу заяц стал причиной ДТП: машина врезалась в дерево

Авария произошла накануне вблизи села Дубово Дубоссарского района. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина Toyota врезалась в дерево.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 20-летний парень не пострадал. От травм его спасли подушки безопасности.

Правоохранителям молодой человек пояснил, что на дорогу выбежал заяц. Когда водитель попытался избежать наезда на животное, машину занесло.

Передняя часть автомобиля получила серьёзные повреждения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md