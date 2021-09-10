Выскочила на дорогу: в Тирасполе под колёса авто попала школьница

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Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 9-летнюю школьницу, перебегавшую проезжую часть в неустановленном месте.

По словам 28-летнего автомобилиста, в момент аварии он двигался на небольшой скорости. Девочка попыталась проскочить между машинами на противоположную сторону дороги. Водитель не успел отреагировать на неожиданное появление ребёнка, пишет mvdpmr.org.

Девочку доставили в больницу. При первичном осмотре у неё обнаружены ушибы и ссадины. Медики пока не исключают закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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