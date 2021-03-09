Выскочил на дорогу: школьника госпитализировали после ДТП

Выскочил на дорогу: школьника госпитализировали после ДТП

В Тирасполе под колёса автомобиля попал 12-летний мальчик. Он переходил дорогу в неустановленном месте.

Водитель Volkswagen не заметил пешехода и совершил наезд, пишет mvdpmr.org. Ребёнок госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом ключицы.

Водитель управлял машиной в трезвом состоянии. Инспекторам пояснил, что школьник на дорогу выбежал неожиданно.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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