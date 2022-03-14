Вышли из тюрьмы и взялись за старое: два рецидивиста промышляли кражами в столице (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции задержали двух ранее судимых мужчин.

Как было установлено, с начала года они совершили как минимум 7 краж. В отсутствие хозяев злоумышленники проникали в квартиры и выносили ценные вещи и деньги. Ущерб, причинённый пострадавшим, составил порядка 50 000 леев.

Преступники задержаны на 72 часа, свою вину они признали. Согласно законодательству, им грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы сроком до 4 лет.

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